* A l’occasion du 130e anniversaire de l’écrivain Mikhaïl Boulgakov nous vous invitons à une projection d’une comédie soviétique «Ivan Vassilievitch change de profession», l’une des meilleures adaptations cinématographiques de son œuvre – la pièce «Ivan Vassilievitch» • Réalisateur L. Gaïdaï • VOSTF * **SYNOPSIS** : Shurik Timofeev met au point une machine à remonter le temps. Accidentellement, Ivan Bunsha, président du syndic de l’immeuble, et George Miloslavsky, cambrioleur hâbleur, sont transportés au Moscou du 16ème siècle, tandis que le Tsar Ivan le Terrible se retrouve en 1973. * **_SPOILER_** : c’est un peu « Les Visiteurs ». La séance se tiendra dans la salle climatisée de l’amphithéâtre du Centre **mardi le 20 juillet à 19 h**. **L’entrée libre. Le nombre de place est limité.** **L’inscription préalable est obligatoire.** Pour vous inscrire [veuillez cliquer ici](https://centrerusbranly.mid.ru/fr_FR/zapisat-sa-na-meropriatie?merId=29948748) (ou envoyer un courriel à [cscor@ambrussie.fr](mailto:cscor@ambrussie.fr)) Nous vous rappelons que le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont obligatoires sur le territoire du Centre et pendant les événements.

