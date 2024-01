ANA, UNE JEUNE FEMME AU CAMP COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, samedi 16 mars 2024.

ANA, UNE JEUNE FEMME AU CAMP – TANT VIENT LA MORTVictime d’une sombre machination et condamnée à la déportation, Augustine Pierrac arrive dans le camp de l’horreur. Pour celle qui aspirait à une vie nouvelle en s’établissant à Berlin commence alors une longue période de déclin et d’agonie. Loin de sa campagne française, sa chute semble désormais inévitable et sa déchéance plus certaine encore. A moins qu’un miracle ne vienne simplement lui prendre la main…Sans autre choix, elle va devoir partager le funeste destin de millions d’autres âmes et tenter de combattre le néant dans la confiance d’une relation simplement humaine…Après S’en va la vie, ce deuxième opus de l’œuvre de Yann Dufay, Tant vient la mort, nous fait revivre la déportation d’Augustine qui expose crûment et sans pudeur les conditions douloureuses de sa détention, le combat pour la survie, de sa lente agonie jusqu’à la renaissance de sa libération.Auteur : Yann DufayMetteur en scène : Yann DufayDistribution : Lucile Milot

Tarif : 18.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-03-16 à 19:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75