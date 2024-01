SUR LES PAS DE BRASSENS COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, samedi 9 mars 2024.

SUR LES PAS DE BRASSENSMêlant les chansons de Brassens à ses propres compositions, Claude Lauri nous conte, accompagné de Zabelle, les histoires pleines d’humour qui ont émaillé la création de chacune de ses chansons.Un spectacle qui fait la part belle à l’humour et aux improvisations, dans lequel les spectateurs participent et redécouvrent pour leur plus grand bonheur le répertoire intemporel de Georges Brassens, au travers des créations de son plus fidèle admirateur, Claude Lauri. Metteur en scène : Claude LauriAuteur : Claude LauriDistribution : Claude Lauri et Zabelle

Tarif : 18.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-03-09 à 17:45

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75