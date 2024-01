DE MOLIERE A BRASSENS COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 1 mars 2024, Paris.

Durée : 90 minutesGenre : Spectacle musicalType de public : Tout PublicMetteur en scène : Claude LauriAuteur : Claude LauriDistribution : Claude Lauri et ZabelleLa langue française est à l’honneur dans ce spectacle plein d’humour et de poésie, véritable hommage à Molière et Brassens, mêlant chansons et comédie. En hommage à ces deux géants de la langue française, Claude Lauri, auteur compositeur et grandamoureux de la langue de Molière, a concocté un concert mêlant ses propres chansons avec de nombreuxclins d’oeil et références aux textes de Georges Brassens et de Molière. A travers des mélodies tantôt rythmées, tantôt romantiques, tantôt surprenantes, chaque chanson estune véritable petite pièce de théâtre, dans laquelle l’homme et ses travers sont éternels et risibles.

Tarif : 18.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-03-01 à 19:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75