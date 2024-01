ANA, UNE JEUNE FEMME AU CAMP COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, samedi 24 février 2024.

ANA, UNE JEUNE FEMME AU CAMP – S’EN VA LA VIEAugustine Pierrac, une jeune française récemment établie à Berlin, se retrouve piégée dans les affres d’une guerre génocidaire. Son rêve d’émancipation vire rapidement au cauchemar tandis que l’étau de la désillusion se resserre aveuglément sur elle. Celle qui aspirait naïvement à une vie nouvelle est alors inexorablement aspirée par le tourbillon de la mort. Et dans ce souffle de désespoir, elle va être dépossédée de tout, et perdre bien plus encore…S’en va la vie retrace la première période de la jeunesse d’Augustine, de son départ de France jusqu’à sa déportation vers l’Allemagne. Ce spectacle se poursuit avec Tant vient la mort, le deuxième opus de l’œuvre de Yann Dufay. Auteur : Yann DufayMetteur en scène : Yann DufayDistribution : Lucile Milot

Tarif : 18.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-02-24 à 19:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75