BLANCHE NEIGE LA PARODIE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 11 février 2024, Paris.

Rubrique : Jeune PublicGenre : ComédieType de public : Jeune PublicDistribution: Achillet ABOULIN, Yonah BARRAL, Nadège GARNIER, Sophie KAISER, Melissa ORCEL, Nicolas MAFFRE, Maud MELLE, Benjamin PRAT, TiliMise en scène : Thierry NICOLAuteur : Les frères Grimm Durée : 50 minutesVenez (re-)découvrir l’histoire de Blanche-Neige comme vous ne l’avez jamais vue ! Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ? La réponse ne va pas lui plaire… Ivre de jalousie face à la beauté de Blanche-neige, la méchante reine est bien décidée à causer sa perte. Pour échapper à sa vengeance, Blanche-Neige s’enfuit dans la forêt et trouve refuge dans la maison des 7 nains. Ne pouvant compter sur l’aide du chasseur, la fielleuse reine décide de se rendre elle-même au logis des nains pour s’occuper de la gênante princesse à la beauté qu’elle jalouse… Parviendra-t-elle à sesfins ? Véritable comédie à double lecture, Blanche Neige la parodie nous offre un lip-sync burlesque et détonnant sur la véritable bande originale du Disney de 1962 , qui ravira les petits comme les grands enfants !

Tarif : 13.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 14:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris