SOYONS SÉRIEUX COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, vendredi 26 janvier 2024.

SOYONS SÉRIEUXSeul en scène mais pas vraiment seul dans sa tête, Helim C. incarne quelques personnages qui font notre société contemporaine et nous affirment avec drôlerie, cynisme et dérision à quel point ils ne sont pas des clowns. L’inventeur de la télévision nous raconte la publicité, un communicant nous fait un cours de strorytelling, un élu nous demande de le croire sur parole, un économiste anthropologue nous explique les origines du capitalisme… Et ils ne sont pas les seuls à nous questionner ainsi sur ce qu’il y a de vraiment sérieux dans ce monde.Parce que, comme l’a dit Salvador Dali : « Le clown ce n’est pas moi mais cette société monstrueusementcynique et si inconsciemment naïve qui joue le sérieux pour mieux dissimuler sa folie. »Metteur en scène : Patrick BRETONAuteur : Michel GANZ Distribution : Helim C.Genre : Seul en scèneType de public : Tout Public

Tarif : 18.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-01-26 à 21:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75