L’HOTEL DES SEPT COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 24 janvier 2024, Paris.

Durée : 70 minutes maxGenre : ComédieType de public : Tout PublicMetteur en scène : Marie FOURNETAuteurs : Marie FOURNET et Marie-Gabrielle PELISSIE DU RAUSASDistribution : Chloé CATHALA, Marie FOURNET, David SOLIS, Ramia RONSARD Dans un hôtel ensorcelé, des clients pris au piège de leurs passionsdéclinent à leur insu les sept péchés capitaux, sous l’oeil attentif de maîtres d’hôtel diaboliques… Grande description : Au rythme de sept saynètes enlevées, cette comédie philosphique confronte le spectateur à sept situations de la vie quotidienne, comiques ou pathétiques, où il doit exercer son jugement : qui est coupable et de quel péché ? Mais une huitième scène risque de le prendre à revers… L’Hôtel des sept regorge de mystères !Leur liberté aura-t-elle le dernier mot ? Un spectacle sous haute tension, au rythme enlevé entre tragédie et comédie, rêve et réalité.

Tarif : 22.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-01-24 à 19:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75