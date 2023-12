SIMON LE SAUMON COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 10 janvier 2024, Paris.

Rubrique : Jeune PublicGenre : Aventure, spectacle musical interactifType de public : Jeune Public, à partir de 3 ansDistribution : Pascale NEUVIC (chant) Yannick JAMIN (chant, guitare)Mise en scène : Nadège GARNIERAuteur : Pascale NEUVIC et Yannick JAMINDurée : 40min maxSimon le saumon réussira-t-il à traverser l’océan pour rejoindre la source ? Un voyage écologique, musical, semé d’embuches et de drôles de rencontres.De l’océan jusqu’à la source, Simon le Saumon et sa famille emmènent les enfants dans unvoyage musical interactif.De Bob le Crabe à Calinours, en passant par la petite étoile et Malo le pêcheur, c’est avec complicité et humour, que les enfants sont invités à voyager au fil de l’eau avec Simon.Une première sensibilisation à l’écologie pour toute la famille !

Tarif : 13.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-10 à 14:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris