ANA,UNE JEUNE FEMME AU CAMP COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Rubrique : Tout Public Genre : OpéretteType de public : Tout public Auteur : Franc-Nohain, Claude TerrasseMetteur en scène : Geoffroy Bertran Distribution : : Geoffroy Bertran, Brice Poulot Derache, Xavier Meyrand, Joël Roessel, Marina RuizMusique : Yann Dufay Durée : 60 minutesUne femme âgée anciennement déportée se confie une dernière fois… Elle nous emmène avec elle en ce lieu maudit d’où si peu sont revenus…Augustine Pierrac se souvient et elle raconte : son exode, sa condamnation et sa déportation suivie d’une longue agonie où se mêlent souffrance, réconfort, espérance et abandon. Et dans ce train qui parcourt les paysages verdoyant d’un pays qui a sombré dans la noirceur d’une guerre génocidaire, une jeune femme surgit de la masse des condamnés pour lui prendre simplement la main… Une amitié est née qui va la porter et la transporter au travers des épreuves qui lui seront infligées. Un souffle de vie dans cette asphyxie de mort… Mais hélas, et comme souvent dans les trop belles rencontres, cette relation va être de courte durée. Et tandis que la douleur d’une séparation injustement cruelle rajoute encore de son fardeau à une existence déjà si pesante où la survie n’est plus qu’une quête éphémère et improbable, Augustine se raccroche au souvenir d’un contact simplement humain…Partons donc avec elle en ce lieu maudit, et partageons le temps d’une parenthèse intime et éphémère ce douloureux vécu qu’elle expose dans la dignité d’une pudeur qui se fait soudain notre complice.Et par cette communion existentielle qui nous ramène à une époque où pour certains, il ne faisait pas toujours bon vivre, souvenons-nous…Nous n’en reviendrons pas indemnes… Mais combien en sont revenus ?

Tarif : 18.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-01-06 à 19:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75