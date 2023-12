LA BOTTE SECRETE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Rubrique : Tout Public Genre : OpéretteType de public : Tout public Auteur : Franc-Nohain, Claude TerrasseMetteur en scène : Geoffroy Bertran Distribution : : Geoffroy Bertran, Brice Poulot Derache, Xavier Meyrand, Joël Roessel, Marina RuizDurée : 60 minutesUne opérette loufoque et burlesque magnifiquement interprétée par 5chanteurs-comédiens dans la plus pure tradition d’Offenbach.Un prince et une princesse, souverains d’un pays mal déterminé, mènent l’enquête dans un élégantmagasin de chaussures: ils sont à la recherche d’un mystérieux inconnu qui, dans la nuit, a osé effleurer laprincesse et laisser l’empreinte d’une semelle gigantesque sur le pantalon du prince. Le marchand a-t-ilsouvenir d’avoir vendu des souliers d’une telle pointure ? Peu après se présente dans la boutique un modeste égoutier qui, pour s’élever socialement jusqu’au rangd’une mystérieuse aristocrate frôlée dans la nuit, souhaite troquer ses énormes bottes contre des souliersvernis. On devine d’où vient l’empreinte fatidique… L’arrivée d’un autre client, soupirant également pour la princesse, entraîne une série de quiproquos autravers desquels l’égoutier va s’employer à conquérir la princesse tout en déjouant les soupçons du prince.La princesse sera-t-elle sensible au charme des égouts parisiens ?Accompagnés au piano par Romain Vaille, les 5 chanteurs-comédiens de la Compagnie Fortunio chantent,jouent et dansent cette opérette farfelue et loufoque de Claude Terrasse qui devrait divertir tous lespublics ! La Compagnie Fortunio, qui, depuis sa création en 2012, s’attache à redécouvrir des pépites oubliées ounégligées de l’opérette française, rend hommage à l’humoriste Franc-Nohain et au compositeur ClaudeTerrasse (1867-1923), qui enchanta la Belle Epoque avec ses opérettes et opéras-bouffes burlesques dansla tradition d’Offenbach.

Tarif : 18.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-01-06 à 19:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75