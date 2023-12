L’ABUS D’AMOUR COMEDIE SAINT-MICHEL Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris L’ABUS D’AMOUR COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 5 janvier 2024, Paris. Durée : 70 minutesGenre : ComédieType de public : Tout PublicMetteur en scène : Jean Luc SIMONNEAUXAuteur : Jean Luc SIMONNEAUXDistribution : Olivia DARDENNE, Cédrick SPINASSOUPour trouver une âme sœur au portefeuille bien rempli, quoi de mieux qu’un site de rencontreet un guide d’astrologie Chinoise ?Bien qu’en butte à de sérieux problèmes de sexualité, Marie-Dominique, veuve peu scrupuleuse d’unequarantaine d’années, échafaude une stratégie pour pallier ses revenus qu’elle juge très insuffisants.Munie d’un guide d’astrologie chinoise pour trouver – sans se tromper – l’être concordant, elle cherchepar le biais d’un site de rencontres, un compagnon malléable capable de lui assurer un train de viesupérieur, mais aussi de lui permettre de « procréer » un enfant.Elle jette son dévolu sur Romain, probable seul héritier d’une belle demeure à Boulogne Billancourt… Depuis qu’il a placé sa mère en Ehpad, ce dernier n’a pour combler ce vide que la compagnie affective de perruches, auxquelles il voue une passion de tous les instants….Bassesses humaines, situations improbables et personnages déchaînés, un vaudeville corrosif et burlesqueà l’humour très anglais !

Tarif : 18.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-01-05 à 21:30
COMEDIE SAINT-MICHEL
95 BOULEVARD SAINT-MICHEL
75005 Paris

