PHILO MAGIC SHOW COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 5 janvier 2024, Paris.

Rubrique : Jeune PublicGenre : Magie, ConteType de public : Jeune Public, à partir de 5 ansDistribution : Didier FaillyMise en scène : Didier FaillyAuteur : Didier FaillyDurée : 50 minutes maximumLe congrès scientifique du Philo Magic Show se réunit contre la pollution de l’eau, de l’air, de la terre et de la tête !Le fameux professeur Dragono interpellera, en magie, les apprentis scientifiques pour les amener à réfléchir avec humour et bienveillance aux problématiques écologiques qui nous tracassent tous.Grâce à la magie des philo-contes du professeur Dragono, petits et grands réfléchiront en s’amusant à leursgestes pour la planète, pour rêver ensemble d’un monde meilleur !Apprentis magiciens, philosophes en herbe, et mini-citoyens de tous bords, rejoignez notre congrès et venezexprimer vos idées pour sauver la planète !Un spectacle participatif, drôle, poétique et magique à partir de 4/5 ans !

Tarif : 11.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-05 à 14:00

Réservez votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75