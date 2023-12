LE PAYS DES FLEURS COMEDIE SAINT-MICHEL Paris Catégories d’Évènement: 75

Paris LE PAYS DES FLEURS COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 4 janvier 2024, Paris. Rubrique : Jeune PublicGenre : Conte, ChantType de public : Jeune Public, à partir de 3 ansDistribution : Florence DEPLANQUEMise en scène : Cédric INGARDAuteur : Cédric INGARDDurée : 40 minutes maximumVenez à la découverte de la merveilleuse île du pays des fleurs. Un spectacle musical, poétique et coloré où tous les sens des petits seront en éveil. Poucette se réveille au Pays des Fleurs.Elle va rencontrer d’étranges et merveilleux insectes sur cette île musicale.Car aujourd’hui est un grand jour : les bébés tortues vont suivre leur maman pour rejoindre la mer!Suivez Poucette dans sa quête des tortues! Librement inspiré du conte Poucette d’Andersen, le Pays des Fleurs est unspectacle joué, chanté avec des instruments en direct par la comédienne musicienne Florence Deplanque.

Tarif : 11.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-04 à 14:00
COMEDIE SAINT-MICHEL
95 BOULEVARD SAINT-MICHEL
75005 Paris

