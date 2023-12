CLAUDEL EN PARTAGE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 3 janvier 2024, Paris.

Durée : 55 minutesGenre : Seul en scèneType de public : Tout PublicMetteur en scène : Iris AGUETTANTAuteur : Paul CLAUDELDistribution : Akiko VEAUXInspiré du mythe de l’Ange Déchu, un superbe voyage métaphysique etdrôlatique à travers l’œuvre du poète Paul Claudel.Un Ange chute sur la Terre de Paul Claudel. Ses ailes et ses yeux grands ouverts, il observe le poète et seprend pour des personnages claudéliens, et ainsi embrasse notre condition humaine. En parcourant lestextes claudéliens, il s’y plonge dangereusement ou au contraire s’en amuse. L’enjeu est alors de taille : ils’agit d’incarner le verbe. Inspiré du mythe de l’Ange Déchu, ce spectacle entreprend un voyage métaphysique et drôlatique dansl’œuvre du poète, de l’amant et de l’artisan de théâtre qu’a été Paul Claudel.« Ecoutez bien… C’est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau et c’est ce que vous netrouverez pas amusant qui est le plus drôle ».Venez découvrir ou redécouvrir les vers de Paul Claudel au travers d’extraits de ses plus grandes œuvres :Le Partage de Midi, Connaissance de l’Est, Le Soulier de Satin, L’échange, Tête d’Or et Méditation surune paire de chaussures.

Tarif : 18.00 – 28.60 euros.

Début : 2024-01-03 à 20:00

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75