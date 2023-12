SUR LE FIL D’ARIANE: LE DEPART ! – SUR LE FIL D’ARIANE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 3 janvier 2024, Paris.

Rubrique : Jeune publicGenre : Théâtre musicalType de public : Jeune public, à partir de 4 ansDistribution : Airnest, Clémence Henry, Thomas POUYE. Mise en scène : AirnestAuteur: AirnestDurée : 50 minutesUn conteur guitariste au milieu de l’océan qui mène sa barque, un animal suspendu à un fil, équipé d’une longue patte pointue, que l’on appelle un archet, c’est une araignée violoniste !Ariane, une petite araignée violoniste à la longue patte pointue s’ennuie sur son île perdue au beau milieu de l’océan. Un beau jour, elle décide de partir à l’aventure…Menée par un conteur guitariste, l’histoire vous fera découvrir le monde vu par une araignée. L’humain n’est-il pas monstrueux, si grand avec ses quatre pattes ? Pourquoi laisse-t-il des sacs plastiques dans la Seine ?Conte initiatique musical, Sur le fil d’Ariane: Le départ ! séduira grands et petits à partir de 3 ans. Venez résoudre les nombreuses énigmes de ce spectacle interactif et repartez avec des mélodies plein la tête et une histoire émouvante en souvenir.Spectacle musical qui se joue aussi en école et s’adapte de la moyenne section jusqu’aux CM2 (énigmes,musique et durée).

Tarif : 11.00 – 16.00 euros.

Début : 2024-01-03 à 15:15

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris