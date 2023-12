LE TARTUFFE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 2 janvier 2024, Paris.

Orgon, bourgeois fortuné et charitable, recueille en sa maison Tartuffe, un homme d’Église sans le sou, particulièrement pieux. Mais les proches d’Orgon réalisent rapidement que le soi-disant homme de Dieu n’est qu’un imposteur. Maniant l’hypocrisie comme personne, Tartuffe multiplie en effet les manigances pour tenter de s’approprier la fortune de son hôte en épousant sa fille Mariane, pourtant amoureuse de Valère, mais également de suborner sa femme Elmire.Hélas, malgré les avertissements de son entourage, Orgon semble totalement fasciné par les discours sectaires de ce faux dévot arriviste et manipulateur, qui fait peu à peu le vide autour de lui.Avec l’aide de la fidèle Dorine, servante de la maison, Elmire parviendra-t-elle à dévoiler la vraie nature de Tartuffe à son mari, et à sauver ainsi sa famille et le bonheur de Mariane et Valère ?Dernière création de la Compagnie Oxymore, cette adaptation en costumes de la célèbre pièce de Molière situe volontairement l’action dans un lieu aux multiples influences religieuses et culturelles. Mais surtout, la religion prêchée ici par Tartuffe, n’est pas celle de la croix catholique, de l’étoile de David oudu croissant de l’islam, mais celle du… Pied ! Symbole d’une religion absurde mais néanmoins dangereuse, le culte du pied divise peu à peu la famille et pousse Orgon dans l’emprise sectaire voulue par l’hypocrite Tartuffe.Dénonçant habilement les excès de toutes les religions sans en stigmatiser aucune, ce parti pris étonnant et burlesque nous rappelle le caractère universel de la critique des religions délivrée par Molière et les dérives possibles de toutes les croyances, lorsque détournées de leur raison d’être par les ambitieux, elles deviennent l’instrument d’une prise de pouvoir sur autrui. Distribution:Tiphaine Berard, Laura Dat Senac, Amélie Dhée, Jean-Michel Flavigny, Olivier Galliano, Julien Ghestem, Antoine Kovalenko.

Tarif : 18.00 – 35.20 euros.

Début : 2024-01-02 à 19:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris