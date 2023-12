1 NOEL 2 COCCINELLE(S) COMEDIE SAINT-MICHEL Paris Catégorie d’Évènement: Paris 1 NOEL 2 COCCINELLE(S) COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 31 décembre 2023, Paris. Rubrique : Jeune publicGenre : Spectacle musicalType de public : Jeune public à partir de 2 ansMise en scène : Véronique DartoisAuteur: Véronique DartoisDistribution : Sidonie Gaumy, Marie Joly, Claire-Estelle Murphy, Emmeline Naert, Julia Ray, Marc Vermeer,Kristelle Wascowiski, Virginie WillDurée : 50 minutesAprès La Coccinelle et le Jardinier, découvrez les nouvelles aventures de La Coccinelle à Noël ! Cette année, catastrophe ! Fâché qu’on ne pense à lui que pour les cadeaux, le Père Noël refuse de fairesa tournée ! Des rennes partis au soleil, un Père Noël qui sommeille : Personne pour distribuer lescadeaux. Que va-t-il se passer ? Il ne faudra pas moins de deux coccinelles et de l’aide de tous les enfantspour faire revenir le Père Noël !

Tarif : 11.00 – 16.00 euros.

Tarif : 11.00 – 16.00 euros.
Début : 2023-12-31 à 10:15
COMEDIE SAINT-MICHEL
95 BOULEVARD SAINT-MICHEL
75005 Paris

