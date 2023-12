ANATOLE VOUS RACONTE LA MAGIE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 31 décembre 2023, Paris.

Durée : 75 minutesGenre : MagieType de public : Tout PublicMetteur en scène : AnatoleAuteur : AnatoleDistribution : AnatoleAnatole retrace l’histoire de la magie dans un spectacle à la fois passionnant, drôle et époustouflant !Au fil de son spectacle, Anatole vous emmène dans un voyage captivant à la découverte de la magie.Oscillant ainsi entre humour, histoire et anecdotes fascinantes, vous plongerez à travers les époques dansles coulisses de cet art.Pour illustrer ses propos, Anatole vous étonnera avec ses numéros originaux et interactifs !Savez-vous par exemple à quoi ressemble le plus ancien tour de magie connu ? Est-il encore pratiquéaujourd’hui ?Magie noire, mentalisme, cartomagie, tours de force, tout cela vous sera bientôt familier… maisrassurez-vous, Anatole gardera tous ses secrets !

Tarif : 18.00 – 28.60 euros.

Début : 2023-12-31 à 16:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris Paris