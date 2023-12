ALADIN ET LA LAMPE MERVEILLEUSE COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 30 décembre 2023, Paris.

le séance du 15 mars au 22 juin 2020 sont annulées.Reprise le 24/06/2020.Dispositif Prévention Covid19Afin de vous accueillir dans des conditions de sécurité sanitaire optimales, nous avons mis en place les mesures suivantes:- Désinfection des mains à l’entrée et port du masque obligatoire au sein des locaux- Placement en salle adapté pour permettre la distanciation sociale- Désinfection des installations plusieurs fois par jourBon spectacle !Rubrique : Jeune PublicGenre : ComédieType de public : Jeune Public, à partir de 4 ansDistribution : Houari Bait, Jean Blanc, Lara Evaristo, Ludivine Gallieri, Charlie Jacquet, Swany Jacquet, Tarik Jallal, Charlotte Jouslin, Fonzie Kohane , Youcef Ouali. Mise en scène : Jean BlancAuteur : adaptation libre par Jean BlancDurée : 50 minutesRejoignez Aladin dans sa conquête de la belle Jasmine, et laissez-vous emporter par la magie, la musique et ladanse !Grande description :Shérazade, Princesse des Mille et une Nuits, vous contera l’histoire d’Aladin, enfant du souk. Amoureux de la belleJasmine, il fera tout pour la conquérir, aidé par Le Génie. Mais c’est sans compter sur le méchant Jafar qui fera toutpour l’empêcher d’y parvenir !Venez à la rencontre de tous ces personnages de légende, Jafar, Le Génie, Le Calife, Aladin, et bien sûr, la belleJasmine, qui vous feront voyager à travers chansons, tours de magie rigolos et danse hip-hop !

Tarif : 13.00 – 20.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 16:15

Réservez votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris