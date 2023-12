GOUNET LE DRAGON COMEDIE SAINT-MICHEL Paris Catégorie d’Évènement: Paris GOUNET LE DRAGON COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 30 décembre 2023, Paris. Rubrique : Jeune PublicGenre : ComédieType de public : Jeune Public, à partir de 3 ansDistribution : Thomas Brehamet, Andy Gracies, Romane Lachat, Clara Majman, Antoine TardyMise en scène : La Comédie CatalaneAuteur : Yannick LopezDurée : 55 minutesUn dragon gourmand, poète à ses heures perdues, une belle princesse au mauvais caractère, un princepeureux et maladroit…La belle princesse Alazaïs se languit dans son donjon en attendant que son amoureux le prince Enguerrand, vienne enfin la délivrer. Le prince essaiera à tout prix de réussir à remporter les épreuves et les énigmes, concoctées aux petits oignons par ce sympathique dragon, avec l’aide des enfants présents dans la salle mais surtout avec l’aide d’un mystérieux personnage ! De la poésie, de la gourmandise, une aventure comique médiévale où vous participez aux épreuves élaborées par Gounet le dragon.

Tarif : 13.00 – 20.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 15:00 Réservez votre billet ici COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75005 Lieu COMEDIE SAINT-MICHEL Adresse 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Ville Paris Departement 75 Lieu Ville COMEDIE SAINT-MICHEL Paris Latitude 48.844684 Longitude 2.339363 latitude longitude 48.844684;2.339363

