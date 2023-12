L’HOMME DE SES REVES COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Durée : 80 minutesGenre : ClassiqueType de public : Tout PublicMetteur en scène : Jonathan PINDUCCIU Auteur : Georges FEYDEAU d’après A qui ma femme ? Distribution : Aude BOMBAUT, Léna GOLVET, Cédric GUEUGNON, Clément HERNANDEZ, Justine MENORET,Enzo PINDUCCIU, Jonathan PINDUCCIU Il ne lui manque qu’une chose pour être heureux : marier sa femme !L’adaptation d’un Feydeau méconnu à voir absolument ! Thomas Marcassol est un homme d’affaires riche, amoureux d’une femme etheureux propriétaire d’un immeuble parisien. Seul bémol : il est marié et ne supporte plus sa femme ! Il se souvient alors d’une promesse, qu’elle lui a faite, lors de la demande en mariage : « Vous necorrespondez pas du tout à l’homme de mes rêves ! Si je venais à le trouver, je divorcerais et l’épouseraissur-le-champ ! » Marcassol, frappé par une idée de génie, se lance à la recherche de l’homme parfait…pour sa femme ! Le plan ne se passera pas comme prévu… Les quiproquos et rebondissements s’enchaînent à un rythme effréné, dans la plus pure tradition d’unFeydeau !Le saviez-vous ? L’homme de ses rêves est l’adaptation de A qui ma femme ? , une pièce jamais jouée du vivant de l’auteur !

Tarif : 22.00 – 35.20 euros.

Début : 2023-12-29 à 21:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris 75