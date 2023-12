LE MEDECIN MALGRE LUI COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Rubrique : Tout PublicGenre : ClassiqueType de public : Tout publicAuteur : MolièreMetteur en scène : Collectif OxymoreDistribution : Antoine Kovalenko, Tiphaine Bérard, Sophie Costerg, Amélie Dhée, Julie Fidel, Olivier Galliano, Julien Ghestem, Julia Gratens, Rémi Guyon, Gabrielle Legros, Mathieu Morel et Loïc Rottenfus.Durée : 70 minutesUn grand classique de Molière en costumes d’époques qui nous emmènede quiproquos en éclats de rire !Pour se venger d’un Sganarelle buveur, roublard et fainéant, son épouse, Martine, le fait passer pour ungrand médecin. Affublé malgré lui de ces nouvelles compétences, Sganarelle comprend rapidementl’intérêt qu’il peut tirer de cette situation et se prend au jeu. À grands coups de latin et de ruse, notremédecin de pacotille réussira-t-il à tromper son monde jusqu’au bout ?Un Molière truculent en costumes d’époque pour toute la famille, qui nous emmène de quiproquos enéclats de rire !

Tarif : 18.00 – 35.20 euros.

Début : 2023-12-29 à 19:30

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris