MAGICIEN C’EST PAS SORCIER COMEDIE SAINT-MICHEL Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Rubrique : Jeune public Genre : Spectacle de magieType de public : Jeune public, à partir de 3 ansDistribution : Zing-Zing Mise en scène : Zing-Zing Auteur: Zing-Zing Durée : 40 minutes Qui n’a jamais rêvé de faire de la magie ? Entrez dans l’univers de Zing-Zing et venez l’aider à devenir un grand magicien ! Grande Description : Le magicien Zing-Zing a perdu ses secrets de prestidigitation ! Tour après tour, les enfants du public vont eux-mêmes devenir magiciens pour l’aider à retrouver sa mémoire et ses pouvoirs. Un spectacle interactif dès 3 ans et pour toute la famille, plein de numéros drôles et poétiques, qui transporteront petits et grands dans un univers clownesque, burlesque et magique !

Tarif : 11.00 – 16.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 16:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE SAINT-MICHEL 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005 Paris