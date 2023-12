HERNIE FISCALE COMEDIE SAINT-MARTIN – PARIS Paris, 6 janvier 2024, Paris.

Frank est un commerçant un peu roublard qui s’offre une petite parenthèse tranquille d’un week-end.Il coupe son portable, commande un repas de rêve, un dame de compagnie, il n’a qu’un seul but, profiter de cet instant de repos, si rare dans sa vie.Ça ne vas pas tout à fait se passer comme prévu…Une contrôleuse fiscale, une détective privée, et un tuteur à gages vont débarquer à la maison…Bref, un joyeux bordel et des fous rires à foison !Une toute nouvelle comédie hilarante écrite et mise en scène par Alil Vardar pour et avec Frank Leboeuf.Avec Marie Laetitia Vardar, Garance Giachino, Jérôme Lenôtre et Frank Leboeuf.

Tarif : 22.00 – 49.50 euros.

Début : 2024-01-06 à 19:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE SAINT-MARTIN – PARIS 33 boulevard Saint Martin 75003 Paris 75