Comédie rurale « La ferme du bois Fleury »

Café Grenouille – Le Bocal, le jeudi 18 novembre à 21:00

De Fred Dubonnet. Dans les années 70, deux frères se partagent une ferme. L’un va profiter de la « révolution verte » et cultiver des céréales en conventionnel, l’autre va plutôt expérimenter le petit maraîchage. Pendant cinquante ans nous allons les croiser régulièrement à l’apéro. Ils parlent d’agriculture, de politique et de femmes… tout un programme. Spectacle tout public. Entre désaccords et fraternité, ce seul en scène nous livre un récit rythmé, où le rire et l’émotion se succèdent. Un voyage dans l’histoire de l’agriculture française par deux points de vue diamétralement opposés.

Libre, sur adhésion à l’association

2021-11-18T21:00:00 2021-11-18T22:30:00

