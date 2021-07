Sanguinet Sanguinet Landes, Sanguinet Comédie : Qu’est ce qu’on bouffe? Sanguinet Sanguinet Catégories d’évènement: Landes

Comédie : Qu’est ce qu’on bouffe? Sanguinet, 6 août 2021, Sanguinet. Comédie : Qu’est ce qu’on bouffe? 2021-08-06 – 2021-08-06 Salle des fêtes Avenue du Born

Sanguinet Landes 16 16 EUR Spectacle : “Qu’est ce qu’on bouffe?”

Quand une végane vit en coloc’ avec un carnivore ! Une comédie hilarante et moderne à consommer au plus vite ! Une comédie de Laurent Arnoult.

