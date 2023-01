Comédie policière Pinon Pinon Pinon Catégories d’Évènement: Aisne

Comédie policière Pinon, 26 février 2023

2023-02-26 – 2023-02-26 Pinon

Aisne Pinon La troupe Comédia Laon vous donne rendez-vous le dimanche 26 février 2023 à 15H00 à Pinon à la Salle des Fêtes Place Charles de Gaulle, pour une comédie policière de Hugues de ROSAMEL, « L’indice à l’index ». Réservations au 03 23 80 94 32 La troupe Comédia Laon vous donne rendez-vous le dimanche 26 février 2023 à 15H00 à Pinon à la Salle des Fêtes Place Charles de Gaulle, pour une comédie policière de Hugues de ROSAMEL, « L’indice à l’index ». Réservations au 03 23 80 94 32 +33 3 23 80 94 32 Comedia laon

