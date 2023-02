Comédie policière La Fère La Fère Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne La Fère Rdv le samedi 18 mars à 20h30 à l’espace Drouot à La Fère pour une pièce de théâtre de Hugues de Rosamel, mise

en scène de Patrice Piquet : L’indice à l’index par Comédia Laon. Comédie policière en 3 actes avec des personnages décalés et des situations parfois burlesques Réservations 03 23 56 62 00 – Entrée gratuite Rdv le samedi 18 mars à 20h30 à l’espace Drouot à La Fère pour une pièce de théâtre de Hugues de Rosamel, mise

en scène de Patrice Piquet : L’indice à l’index par Comédia Laon. Comédie policière en 3 actes avec des personnages décalés et des situations parfois burlesques Réservations 03 23 56 62 00 – Entrée gratuite +33 3 23 56 62 00 Comédia Laon

