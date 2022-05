COMÉDIE – PATROUILLES DE PARAPLUIES

COMÉDIE – PATROUILLES DE PARAPLUIES, 21 mai 2022, . COMÉDIE – PATROUILLES DE PARAPLUIES

2022-05-21 – 2022-05-21 Les Parapluies Molière Compagnie Isabelle Starkier. Et si on avait l’ occasion de se rencontrer aujourd’hui les grandes figures de Molière, celles que l’on connaît ou dont on a entendu parler et qui traversent les siècles intactes, vivantes, avec leurs travers drôles et grinçants de la condition humaine ? Les “Patrouilles de Parapluies” de la Cie Isabelle Starkier vous accueillent à l’abri des regards, sous leurs parapluies-chapiteaux décorés. Un comédien dans l’intimité chaleureuse du plus petit théâtre du monde (pour 3 à 5 personnes) va jouer pour vous, dans la langue de Molière, pour faire naître des histoires; vous faire rire, vous émouvoir. Vous allez rencontrer en version modernisée ou décalée, Dom Juan, sous une pluie de soutiens-gorges, Célimène en robe d’époque, les Femmes savantes en bigoudis, ou le Misanthrope au café du coin…

Plusieurs de ces “Parapluies-Molière” vous accueilleront ^pour un voyage d’une dizaine de minutes et déambuleront sur la Place des Arts, une grande partie de l’après-midi, le temps de l’ouverture du festival. En plein festival Molière, la programmation du festival Aux Actes Citoyens qui aura lieu du 21 au 28 mai a été dévoilée !

Et les réservations sont parties très fort ! Alors ne tardez pas, pour réserver : Espace Jean Jaurès – Place des Arts Tomblaine – 03 83 33 27 50. dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville