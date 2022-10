Comédie : Oscar, 23 novembre 2022, .

Comédie : Oscar



2022-11-23 20:30:00 – 2022-11-23 22:30:00

EUR Une comédie de Claude Magnier, mise en scène par Antony Mettler, avec Pierre Aucaigne, Virginie Lemoine, Frank Arnaudon, Anne-France Tardiveau, Marie Fontannaz, Maeva Bongard, Jacques Vassy et Christian Savary.

Avant de devenir un classique du cinéma français des années 60, avec Louis de Funès et Claude Rich, Oscar a d’abord été un des plus grands succès du théâtre populaire.

Ce matin-là, le grand PDG Bertrand Barnier sut très rapidement qu’il n’aurait pas dû se lever, et qu’il allait vivre une journée noire, une de ces journées où tout le monde conspire contre vous. C’est ainsi qu’il vit un cauchemar éveillé : des valises dont le contenu change d’heure en heure, une fille qui change de tête et de fiancé à chaque fois qu’une porte claque, son comptable et homme de confiance qui le vole en lui disant qu’il fait une bonne affaire, et qui en plus, veut épouser sa fille. Tous se liguent contre Bertrand Barnier, jusqu’à la bonne, qui rêve de mariage et d’aristocratie.

Et puis il y a Oscar, son chauffeur, qu’il a mis à la porte. Oscar, qui part tout le temps et qui revient quand il ne faut pas. Et cette maudite valise qui ne contient jamais ce qu’il veut… !

Ce matin-là, le grand PDG Bertrand Barnier sut très rapidement qu’il n’aurait pas dû se lever, et qu’il allait vivre une journée noire, une de ces journées où tout le monde conspire contre vous…

dernière mise à jour : 2022-10-21 par