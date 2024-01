ADOS EN VACANCES, PARENTS EN SOUFFRANCE COMEDIE OBERKAMPF Paris, 11 février 2024, Paris.

ADOS EN VACANCES, PARENTS EN SOUFFRANCELes ados en vacances, c’est pire que le boulot !Sieste, détente, farniente… C’est ça les vacances… Avec des ados, c’est un vrai cauchemar ! Pour les parents de Zoé et Léo, le quotidien, c’est pas facile… Mais quand ils vont traîner leurs charmants enfants dans une région reculée pour faire un break des réseaux sociaux… c’est le drame ! Un mois sans portable ni wifi peut transformer votre enfant en vélociraptor. Et c’est pas le chant des oiseaux, la beauté des étoiles ou les soirées scrabble qui vont les sauver. Une comédie pour toute la famille. Vos enfants ne vous le diront jamais mais ils vont adorer ! Par les auteurs de « Ados sur TikTok, Parents qui déblok », avec les mêmes personnages !Auteurs : Franck Duarte, Pierre Léandri et Jérôme Paquatte Metteur en scène : Pierre Léandri, assisté Mathéo RabeyrinAvec : Paul Arvenne, Sébastien Durand ou Pierre Léandri, et Charlotte HoepffnerPour un public enfant de 5 ans jusqu’à 18 ansDurée : 70 minutes

Tarif : 12.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-11 à 15:30

COMEDIE OBERKAMPF 115 RUE DU CHEMIN VERT 75011 Paris 75