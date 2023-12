LE MAGICIEN DES COULEURS COMEDIE OBERKAMPF Paris, 14 janvier 2024, Paris.

LE MAGICIEN DES COULEURSUn magicien et son assistant, dynamiques et attachants, vont colorer le monde !Un magicien et son assistant vont mettre un peu de couleurs dans un monde triste et gris. Au rythme de chansons et de tours de magie, nous revivons avec nos deux personnages la création de toutes les couleurs qui égayent notre monde. Premièrement, de la participation.Deuxièmement, quelques intermèdes de magie, de la vraie. Et pour finir, parsemons le tout d’un peu de chansons. Vous obtenez Le Magicien des Couleurs un spectacle musical et magical pour chanter et s’amuser que l’on soit petit ou grand !

Tarif : 12.00 – 25.10 euros.

Début : 2024-01-14 à 10:30

Réservez votre billet ici

COMEDIE OBERKAMPF 115 RUE DU CHEMIN VERT 75011 Paris