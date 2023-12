FANTOMES CENTRE CULTUREL LE TEMPO Gap, 31 janvier 2024, Gap.

Par les musiciens Anne Laure Bourget et Ollivier Leroy.A partir de 3 ans. Durée : 45 mnAvec une palette sonore audacieuse mêlant l’acoustique à l’électronique, lebruitisme (détournement de l’utilisation d’instruments de musique et d’objets) aumélodique, le duo développe un univers musical actuel et novateur pour laissertransparaître toute la modernité des films au programme et rencontrer le jeunepublic d’aujourd’hui.À peine arrivé dans la salle, on est dans l’ambiance : une multitude de minifantômes hantent déjà la scène ! Puis le noir se fait et sur la toile blanche apparaîtOctave, le petit fantôme (créé par le designer rennais Jérémy Mazé) qui accueillele public tandis que les deux musiciens-chanteurs s’installent de part et d’autredu plateau.Cinq courts-métrages pleins d’humour, de différentes époques et aux esthétiquesvariées vont alors défiler, ponctués d’intervention d’Octave et rythmés parl’évocatrice musique originale, actuelle, acoustique, électronique, bruitiste etparfois chantée d’Ollivier Leroy et Anne-Laure Bourget.Grâce à un magnifique instrumentarium venu du monde entier, ils illustrent avecbrio des histoires de revenants hantant les maisons, de monstres qui reviennentdans les rêves et d’ectoplasmes qu’on peut apprivoiser. Oh surprise… Casper lui-même est là ! Et quelle joie de constater que les fantômes peuvent aussi être desacrés trouillards ! C’est tellement bon d’avoir (un peu) peur !

Tarif : 8.00 – 8.00 euros.

Début : 2024-01-31 à 15:00

CENTRE CULTUREL LE TEMPO BD PIERRE ET MARIE CURIE 05000 Gap