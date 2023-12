LES ÉMOTIONS DU MAGICIEN COMEDIE OBERKAMPF Paris, 29 décembre 2023, Paris.

LES ÉMOTIONS DU MAGICIENDeux personnages dynamiques et attachants pour comprendre les émotions !Quand un Magicien dont les pouvoirs ont disparu à cause de ses émotions mélangées rencontre un enfant qui a perdu son prénom, l’aventure promet d’être passionnante. Chacun va aider l’autre dans sa quête…Venez découvrir, nommer, trier les émotions entre amitié, magie et chansons. Un magicien est à la recherche du maître des émotions car rien ne va plus ce matin… En effet, il s’est réveillé avec les émotions toutes bousculées et toutes mélangées, il n’arrive plus à faire de magie…Mais il se trompe, et tombe dans la chambre d’un enfant… Celui-ci, d’abord surpris, va aider notre magicien à trier ses émotions et à retrouver ses pouvoirs. L’enfant, de son côté, ne se souvient plus de son prénom…Au fil de l’aventure, le magicien va également l’aider à retrouver son prénom… Entre tours de magie et chansons, nos deux compères vont partir à l’exploration de leurs émotions….Metteur en scène : Wilfried Richardde 3 à 9 ans

Tarif : 21.00 – 25.10 euros.

Début : 2023-12-29 à 14:00

COMEDIE OBERKAMPF 115 RUE DU CHEMIN VERT 75011 Paris