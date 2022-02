Comédie « Nos femmes » à Café -Théâtre Côté Rocher » Rocamadour, 15 avril 2022, Rocamadour.

Comédie « Nos femmes » à Café -Théâtre Côté Rocher » Rue Roland Le Preux Café Théâtre Rocamadour

2022-04-15 21:00:00 – 2022-04-16 Rue Roland Le Preux Café Théâtre

Rocamadour Lot Rocamadour

14 EUR

Une pièce drôle, tendre et tragique sur la vie de couple et l’amitié.

Max, Paul et Simon sont amis depuis 30ans. Une fois par semaine, ils jouent aux cartes et parlent de leur femme, mais ce soir, Simon arrive en état de choc. Il s’est disputé avec la sienne et annonce qu’il vient de la tuer.

Devant la tragi-comédie qui s’annonce, les langues se délieront et les états d’âmes trop longtemps enfouis finiront par se révéler. La vie conjugale de nos trois héros s’avérera beaucoup moins réglée qu’il n’y paraissait.

Une comédie de Eric Assous

+33 5 65 10 93 39

© Coté Rocher

