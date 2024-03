Comédie Noire La Voie Maltée Marseille, jeudi 4 avril 2024.

Jonathan Campredon, l’homme derrière Comédie Noire, est un artiste né à Marseille dont les racines musicales remontent à son enfance bercée par les disques des Beatles, d’Elton John, de Michel Berger et d’autres légendes. Sa passion pour la musique et le théâtre l’ont conduit à une carrière éclectique, jalonnée de projets variés et de collaborations enrichissantes. Après avoir enchaîné les concerts ces dernières années au sein des formations marseillaises IGUANA VAN et TERMINUS COCKTAIL, notamment en première partie d’artistes de renom (MACEO PARKER, ROY AYERS, DAVID LEDEUNFF, HOCUS POCUS, LEJ, PARIS COMBO…), Jonathan Campredon est prêt pour de nouvelles aventures en solo en 2024. Avec ‘Cavales’, il s’apprête à offrir un aperçu de son cheminement artistique et de son talent.

Clavier: Jonathan Soucasse

Guitare: Maxime Abellan

Batterie: Jérôme Mouriez

Saxophone: John Massa

