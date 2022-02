Comédie «Noces de Rouilles, les Débuts de l’Embrouille» à Côté Rocher Rocamadour, 4 mars 2022, Rocamadour.

Comédie «Noces de Rouilles, les Débuts de l’Embrouille» à Côté Rocher Rocamadour

2022-03-04 – 2022-03-05

Rocamadour Lot

14 EUR

Gigi et Jeannot vivent au pays du romarin et vendent des olives dénoyautées…

Ils sont mariés depuis plus de 20 ans et leur relation de couple a perdu de sa saveur. Ils vont tester une multitude de recettes pour faire remonter la mayonnaise et pimenter leur vie. Une cascade de situations comiques.

Avec Corinne Delpech et Sébastien Laussier

© Coté Rocher

Rocamadour

