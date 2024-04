Comédie musicale « Univ’ Secrets » Salle Tournemine Landivisiau, samedi 27 avril 2024.

Comédie musicale « Univ’ Secrets » Salle Tournemine Landivisiau Finistère

Dans cette école d’art, étudiants et professeurs se mettent en quête de réaliser leurs plus grands rêves. Tout se complique quand un affreux journal pirate est publié. Un quotidien perturber entre les histoires d’amour, d’amitié, de secret et d’interdit.

Sur des chansons du répertoire français interprétées en playback, cette pièce de théâtre nous offre un moment plein de joies et de drames.

Tout public.

Samedi 27 avril à 20h.

Dimanche 28 avril à 15h. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-04-28

Salle Tournemine Place des Halles

Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

L’événement Comédie musicale « Univ’ Secrets » Landivisiau a été mis à jour le 2024-04-03 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX