Comédie musicale : Tony Panini is back Lucé Lucé Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

LUCE

Comédie musicale : Tony Panini is back Lucé, 19 mai 2022, Lucé. Comédie musicale : Tony Panini is back Lucé

2022-05-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-22

Lucé Eure-et-Loir Lucé 13 EUR Comédie musicale tout public. Histoire d’amour, imposture, jalousie, rire, émotion… Une Grande farce à l’italienne.

Le tout servi par 50 comédiens-chanteurs et orchestre de 7 musiciens en live pour le plus grand plaisir des spectateurs. Écriture et mise en scène : Fabien Piccinin

Direction vocale : Ronan Lefebvre

Direction musicale : Francis Gautelier Centre Culturel Edmond Desouches de Lucé : Comédie musicale « Tony Panini is back ». Par le collectif l’Envol de Lucé. +33 6 23 13 76 73 Comédie musicale tout public. Histoire d’amour, imposture, jalousie, rire, émotion… Une Grande farce à l’italienne.

Le tout servi par 50 comédiens-chanteurs et orchestre de 7 musiciens en live pour le plus grand plaisir des spectateurs. Écriture et mise en scène : Fabien Piccinin

Direction vocale : Ronan Lefebvre

Direction musicale : Francis Gautelier pexels

Lucé

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, LUCE Autres Lieu Lucé Adresse Ville Lucé lieuville Lucé Departement Eure-et-Loir

Lucé Lucé Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luce/

Comédie musicale : Tony Panini is back Lucé 2022-05-19 was last modified: by Comédie musicale : Tony Panini is back Lucé Lucé 19 mai 2022 Eure-et-Loir Lucé

Lucé Eure-et-Loir