Comédie musicale – Surcouf, Roi des Corsaires Saint-Malo, 20 juillet 2022, Saint-Malo.

Comédie musicale – Surcouf, Roi des Corsaires Palais du Grand Large 1 Quai Duguay-Trouin Saint-Malo

2022-07-20 – 2022-07-20 Palais du Grand Large 1 Quai Duguay-Trouin

Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Une histoire palpitante librement inspirée de la vie de Surcouf

À la fin du 18e siècle la guerre de course fait rage.

Les Français livrent de terribles batailles contre les Anglais qui déploient une flotte nombreuse et puissante pour les empêcher de mener commerce et protéger leurs voies de communication sur la grande route des Indes.

Riz, thé, soie, or, … les richesses sont innombrables et les enjeux considérables.?

L’Isle Bourbon (Ile de la Réunion) et L’Isle de France (Ile Maurice) subissent un blocus de la part des Anglais, menaçant la population d’une terrible famine.

Un jeune homme, génie de la mer et fin stratège, va embrasser la carrière de marin et détrôner les Anglais de leur suprématie maritime, faisant frémir, de Londres à Calcutta, tous les navires ennemis de la France.

Aventure, passion, amour, trahison, le parcours du jeune homme sera semé d’embûches pour gagner la conquête des océans et la main de la belle Marie-Catherine Blaise de Maisonneuve.

Il est malouin et s’appelle Robert Surcouf !

http://www.surcouf-le-spectacle.fr/

