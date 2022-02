Comédie Musicale STARMEDIA Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Just-Malmont

Comédie Musicale STARMEDIA Saint-Just-Malmont, 12 mars 2022, Saint-Just-Malmont. Comédie Musicale STARMEDIA Saint-Just-Malmont

2022-03-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-12 22:30:00 22:30:00

Saint-Just-Malmont Haute-Loire Saint-Just-Malmont EUR Ce spectacle, inspiré du célèbre Opéra Rock Starmania, reprend les titres les plus connus avec la participation de 23 choristes de Musical Show. mairie@saintjustmalmont.fr +33 4 43 08 80 13 Saint-Just-Malmont

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Just-Malmont Autres Lieu Saint-Just-Malmont Adresse Ville Saint-Just-Malmont lieuville Saint-Just-Malmont Departement Haute-Loire

Comédie Musicale STARMEDIA Saint-Just-Malmont 2022-03-12 was last modified: by Comédie Musicale STARMEDIA Saint-Just-Malmont Saint-Just-Malmont 12 mars 2022 Haute-Loire Saint-Just-Malmont

Saint-Just-Malmont Haute-Loire