Comédie Musicale RUTABAGA Autun, 26 mars 2022, Autun.

Comédie Musicale RUTABAGA Autun

2022-03-26 – 2022-03-26

Autun Saône-et-Loire Autun

EUR 10 10 Comédie Musicale RUTABAGA , Chansons de 1939 à 1945 , la vie des Français sous l’occupation … avec Solistes, Chœurs, Textes, Enregistrements audio et vidéo d’époque, mise en scène, costumes, décors, orchestre et piano.

Le bénéfice de cette soirée sera entièrement dédié à la cause autistique.

Nous passons de l’insouciance, à la mobilisation, l’occupation, les restrictions et rationnements, le marché noir, le mouvement Zazou, la déportation, la résistance, arrivée des Américains, la libération …

Comédie musicale en 20 tableaux environ d’une durée de 1H30.

rutabagacompany71300@gmail.com

Autun

