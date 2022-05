Comédie musicale ! Quand les auteurs chantent sous la douche, 25 mai 2022, .

Comédie musicale ! Quand les auteurs chantent sous la douche

2022-05-25 – 2022-05-25

12 15 Avec Arnaud Cathrine, Agnès Desarthe, Véronique Ovaldé, David Prudhomme, Léonor de Récondo, Albin de la Simone. Mise en scène : Benjamin Guillard. Musique et arrangements : Albin de la Simone.



C’est en chanson que la 6e édition d’Oh les beaux jours ! s’ouvre cette année avec une comédie musicale au casting littéraire inédit !



Sur scène, dans une salle de bain imaginaire, cinq auteurs, certains musiciens, tous chanteurs – Arnaud Cathrine, Agnès Desarthe, Véronique Ovaldé, David Prudhomme, Léonor de Récondo – liront en musique des textes écrits pour l’occasion et pousseront la chansonnette en nous surprenant par leurs choix musicaux. Ils seront accompagnés par Albin de la Simone.



Une soirée déjà inoubliable et une création imaginée par Oh les beaux jours !.

