Verteuil-d'Agenais Verteuil-d'Agenais Lot-et-Garonne, Verteuil-d'Agenais Comédie musicale Opera Love Verteuil-d’Agenais Verteuil-d'Agenais Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Verteuil-d'Agenais

Comédie musicale Opera Love Verteuil-d’Agenais, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Verteuil-d'Agenais. Comédie musicale Opera Love 2021-07-22 20:30:00 – 2021-07-22

Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne Verteuil-d’Agenais 20 20 EUR Comédie musicale écrite et composée par Richard BESWICK.

Possibilité de pique-niquer sur place. Comédie musicale écrite et composée par Richard BESWICK.

Possibilité de pique-niquer sur place. +33 7 82 63 60 01 Comédie musicale écrite et composée par Richard BESWICK.

Possibilité de pique-niquer sur place. Comédie musicale écrite et composée par Richard BESWICK.

Possibilité de pique-niquer sur place. OCP dernière mise à jour : 2021-06-16 par OT Lot-et-Tolzac

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Verteuil-d'Agenais Autres Lieu Verteuil-d'Agenais Adresse Ville Verteuil-d'Agenais lieuville 44.46373#0.41539