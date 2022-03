Comédie musicale MBONGUANA à Brazzaville (Congo Brazzaville) Institut Français du Congo Moukoundzi-Ngouaka Catégorie d’évènement: Moukoundzi-Ngouaka

Institut Français du Congo, le mardi 8 mars à 17:00

Une création exclusive du collectif TOSALA pour la journée ! Une comédie musicale qui relate des situations de maltraitances et de violences faites à la femme. Inspirée de faits réels, cette comédie musicale est un véritable crie d’alerte à l’opinion internationale pour que cessent ces comportements à l’endroit des femmes. Texte : Sylvie Diclo Pomos Mise En Scène : Harvey Massamba Avec : Cilia Jules , Spirita Nanda, Mariusca La Slameuse, Jessy B, Dom, Lyz Babindamana, Oupta, Gladys Samba, Maman Credo, Monie Kongo, Nestelia Forest, Dulcie Kiyindou, Joliveth, Sansi, Dieuvie, Belgrace, Welicia, Berlea… – * Un concert annoncé sur l’Agenda des sélections d’Afrisson –

ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE

18 femmes artistes connues du Congo Brazzaville sur une même scène ,pour une comédie musicale sur les violences faites aux femmes. Institut Français du Congo Place de la République – Bacongo Brazzaville Moukoundzi-Ngouaka

2022-03-08T17:00:00 2022-03-08T19:00:00

