Comédie musicale : Love me Tender Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

Comédie musicale : Love me Tender Amiens, 25 février 2023, Amiens. Comédie musicale : Love me Tender Amiens

2023-02-25 20:00:00 – 2023-02-25

Amiens Somme Amiens 35 35 Au début des années 60, au son des chansons d’Elvis, dans une Amérique en proie aux luttes pour la cause noire, John arrive à New York pour retrouver Nancy, son amour de Lycée.

Après s’être fait éconduire, il va réunir une équipe d’exclus et de loosers, avec qui il va connaître la réussite dans le milieu des « comics ». Son succès lui permettra-t-il de reconquérir sa « belle »? Où réalisera-t-il finalement qu’il en aime une autre. Au début des années 60, au son des chansons d’Elvis, dans une Amérique en proie aux luttes pour la cause noire, John arrive à New York pour retrouver Nancy, son amour de Lycée.

Après s’être fait éconduire, il va réunir une équipe d’exclus et de loosers, avec qui il va connaître la réussite dans le milieu des « comics ». Son succès lui permettra-t-il de reconquérir sa « belle »? Où réalisera-t-il finalement qu’il en aime une autre. +33 3 22 47 29 00 http://www.nuitdartistes.com/ Au début des années 60, au son des chansons d’Elvis, dans une Amérique en proie aux luttes pour la cause noire, John arrive à New York pour retrouver Nancy, son amour de Lycée.

Après s’être fait éconduire, il va réunir une équipe d’exclus et de loosers, avec qui il va connaître la réussite dans le milieu des « comics ». Son succès lui permettra-t-il de reconquérir sa « belle »? Où réalisera-t-il finalement qu’il en aime une autre. © Nuits d’Artistes

Amiens

dernière mise à jour : 2022-04-29 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT D’AMIENS

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Amiens Adresse Ville Amiens lieuville Amiens Departement Somme

Amiens Amiens Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amiens/

Comédie musicale : Love me Tender Amiens 2023-02-25 was last modified: by Comédie musicale : Love me Tender Amiens Amiens 25 février 2023 amiens Somme

Amiens Somme