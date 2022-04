Comédie musicale “Louis XIV & Vice-Versailles” Sens, 6 mai 2022, Sens.

Comédie musicale “Louis XIV & Vice-Versailles” Salle des fêtes Rue René Binet Sens

2022-05-06 – 2022-05-06 Salle des fêtes Rue René Binet

Sens Yonne

Louis XIV & Vice-Versailles est une comédie musicale de la troupe “Musique et Spectacle en Gâtinais” qui a présenté “Moulin Rouge” en 2014, “Laissez-nous rêver” en 2016 et “Moteur…Action !” en 2018. Ce nouveau spectacle, mis en scène par Marie-Christine Génius et Damien Delarue, raconte la vie et les amours de Louis XIV.

C’est une adaptation de “Le Roi Soleil”, écrite par Kamel Ouali. Sur une scène de 60 m², 40 comédiens, chanteurs et danseurs vous feront vivre en 2 actes et 28 tableaux le récit romantique de la vie de Louis XIV dit le Roi Soleil.

“Etre à la hauteur” et “Je fais de toi mon essentiel” font partie des 21 chansons de ce spectacle qui commence par l’épisode sanglant de La Fronde, avant de vous emmener à la cour assister au sacre du Roi et participer aux fêtes données par Monsieur, frère du Roi, et enfin célébrer l’installation de Louis XIV dans le château de Versailles. Vous serez plongés dans les fastes de ce siècle : costumes, dorures et pyrotechnie seront au rendez-vous.

Bar et petite restauration sur site.

Bulletin de participation joint, à remplir et à retourner à :

MSG Réservations

Mme Pascale Lanckriet

Le Chêne au Roi

89150 La Belliole

Merci de joindre un chèque à l’ordre de “Musique et spectacle en Gâtinais”.

Les places seront libellées au nom de la réservation et seront à retirer directement sur site.

msg89@orange.fr

Salle des fêtes Rue René Binet Sens

