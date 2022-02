[Comédie musicale] L’incroyable rendez-vous Offranville, 19 février 2022, Offranville.

[Comédie musicale] L’incroyable rendez-vous Espace Maupassant /Rue Loucheur Offranville

2022-02-19 15:30:00 – 2022-02-19 Espace Maupassant /Rue Loucheur

Offranville Seine-Maritime Offranville

Rejoignez Anna et Elsa, Olaf, Mickey, Minnie et Donald dans un périple qui leur fera découvrir qu’il n’y a rien de plus magique que le véritable amour.

Laissez-vous séduire par cette comédie musicale avec aussi les princesses et personnages Disney préférés des enfants !

Des souvenirs inoubliables pour toute la famille !

