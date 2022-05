Comédie musicale “L’heure de rendre des contes”

2022-05-14 20:45:00 20:45:00 – 2022-05-14 EUR 10 10 Après deux ans de préparation, la troupe du chant du Margay est fière de vous présenter sa création : l’heure de rendre des Contes. Alternant danses, combats et chants cette aventure présente la quête initiatique d’un jeune homme devenant adulte. dernière mise à jour : 2022-05-02 par

